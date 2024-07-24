Korku Evinde Dehşet: Sandalyeye Bağlanan 2 Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Korku evinde benzin bidonunun yanlışlıkla devrilmesi sonucu çıkan yangında, kaçış odasındaki senaryo gereği, sandalyeye bağlı olan iki genç kadın feci şekilde can verdi.

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Korku Evinde Dehşet: Sandalyeye Bağlanan 2 Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale şehrinde bulunan bir korku evinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Kaçış odasındaki senaryo gereği, 19 yaşındaki Asiyat bir sandalyeye bağlanmış, 25 yaşındaki Madina ise kelepçelenmişti. Çalışanlardan biri, oyunu daha korkutucu hale getirmek isterken yanlışlıkla bir benzin bidonunu devirdi ve odayı alevler sardı. İki kadın, karanlık ve kilitli odada mahsur kaldı.

Asiyat, arkadaşı Madina'yı kurtarmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü. Haber Global'e göre Madina ise vücudunun neredeyse tamamını kaplayan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, sorumluların 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

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