Körfez'de Tansiyon Yükseldi: İran Savaş Gemilerini Hedef Aldı, ABD Tankerleri Batırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın 2 ABD savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından misilleme olarak İran'a ait 3 ham petrol tankerini imha ettiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Gemilerimize ateş edilirse petrol tankerlerinizi batırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Körfez'de Tansiyon Yükseldi: İran Savaş Gemilerini Hedef Aldı, ABD Tankerleri Batırdı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye gezen ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran'ın yaptığı saldırıdan ABD gemilerinin 'başarıyla kurtulduğu' belirtilen açıklamada, CENTCOM'un Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği kaydedildi.

CENTCOM'DAN GÖZDAĞI

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerime ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de CENTCOM'un sosyal medya platformundaki açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Çok basit: İran, ABD gemilerine ateş ederse, petrol tankerlerini imha edeceğiz ve batıracağız. Tek yapmaları gereken ABD donanmasına ateş etmemek." ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, petrol tanker filosunun ise savunmasız olduğunun altını çizerek, ABD hava kuvvetleri ve donanmasının bu filonun tamamına saldırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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