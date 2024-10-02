Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Patlamalar!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlama meydana geldi. Patlamalarda yaralanan olmadığı duyuruldu. Polis, patlamaların nedenini araştırıyor.

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Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği Yakınında Patlamalar!

Danimarka polisi, Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen iki patlamayı araştırdığını bildirdi. Polis açıklamasında, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği belirtildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Kopenhag polisi sosyal medya platformu X'te "Kimse yaralanmadı ve olay yerinde ilk soruşturmaları yürütüyoruz" diye yazdı. "Bölgede bulunan İsrail büyükelçiliğiyle olası bir bağlantı araştırılıyor." duyurusunu yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

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