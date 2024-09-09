Konser Sırasında Yıldırım Düştü! Yaralılar Var

Japonya'nın Tochigi eyaletinde gerçekleştirilen konserde faciadan dönüldü. Konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Konser Sırasında Yıldırım Düştü! Yaralılar Var

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü. Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.

Japonya'nın Tochigi eyaletinde gerçekleştirilen konserde faciadan dönüldü. Konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

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