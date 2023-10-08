Kongo'da çocukların bulduğu bomba evde patladı: 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çocukların bulduğu bombanın evde patlaması sonucu 15 kişi öldü.

Kongo'da çocukların bulduğu bomba evde patladı: 15 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir grup çocuğun oynarken bulduğu ve eve getirdiği bombanın patlaması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde, bir grup çocuk oyun oynarken bulduğu patlayıcıyı Masisi kasabasındaki evine getirdi.

Yerel sakinlerden Telesphore Mitondeke, yerleşim yerindekilerin patlayıcının ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada bombanın patladığını aktardı.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA TERK EDİLMİŞ PATLAYICI BULUNUYOR

Patlama sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede terk edilmiş ve tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı olduğu biliniyor.

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