Komünist Partinin İsrail Karşıtı Eylemine Üniformayla Katılan Asker Ülkeyi Karıştırdı

Yunanistan'da üniformalı bir askerin, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütü tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılarak yaptığı konuşma ülkeyi karıştırdı. Askerin, İsrail'e yönelik sert eleştirileri ve ülkesinin bölgedeki politikalarına karşı çıkışı, hem politikacılardan tepki aldı hem de ordu tarafından kendisi hakkında iç soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Gazete Duvar’dan Nikolas Stelya’nın haberine göre olayın Yunanistan basınında gündem olması üzerine, Silahlı Kuvvetler de olayla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Yunanistan basınına göre, Silahlı Kuvvetler son günlerde İsrail karşıtı açıklamalarda bulunan en az üç askeri soruşturuyor.

“YUNANİSTAN'IN BU SAVAŞA DAHİL OLMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ”

Yunanistan basınındaki bilgilere göre, geçtiğimiz cumartesi günü bir asker üniformasıyla KKE'nin düzenlediği savaş karşıtı etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada asker, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirirken, Yunanistan'ın bu konudaki tutumuna da karşı çıktı. Asker, "Görevimizi yerine getiren genç askerler olarak, bu duruma kaygıyla bakıyoruz ve savaşa ve Yunanistan'ın bu savaşa dahil olmasına karşı çıkıyoruz. Kışlalarda bu konudaki tartışmalar yoğun" ifadelerini kullandı.

Asker, yaptığı konuşmada asker İsrail'e "katil devlet İsrail" sözleriyle yüklendi. Bu çıkış etkinliğe katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

TEPKİLER VE ELEŞTİRİLER

Askerin açıklaması, politikacıların tepkisini çekti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (YD) Milletvekili ve Sağlık Bakanı Adonis Yeorgiadis, askere sert sözlerle yüklenerek ordu hiyerarşisi içerisinde 'aykırı seslere tahammül gösterilemeyeceğini' dile getirdi. Bir diğer YD vekili Thanos Plevris de, askerin eylemine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Plevris, "Bir askerin üniformasıyla bir siyasi partinin (KKE) mitingine katılıp siyasi görüşler ve askerî liderliğin kararlarına karşı ifadeler kullanması kabul edilemez ve yasa dışıdır. Disiplin işlemlerinin başlatıldığını varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi SYRİZA Milletvekili Petros Pappas, askerin eylemini 'akıl almaz' olarak nitelendirerek "Ordu belirli kurallara uymalıdır. Üniformasıyla bir asker, ordu adına konuşarak böyle bir etkinliğe katılamaz. Bu durum genel düzeni bozabilir" yorumunda bulundu. Pappas, askerin disiplin cezası alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Pappas'ın açıklamalarına ise parti içerisinde tartışmalara yol açtı. Yaşanan tartışmalar sonrası parti tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ülkemizde zorunlu askerlik görevini yerine getirenler, siyasî haklarından mahrum bırakılmazlar. Askerlerin gösterilere katılması, on yıllardır büyük ahlakî, siyasî ve tarihî sembol bir eylemdir" ifadeleri yer aldı.

ORDU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından etkinlikte konuşma yapan disiplin soruşturması açıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında askerin, siyasi ve parti karakterli etkinliklere üniformasıyla katılarak konuşma yapmasının, orduyu düzenleyen yönetmelik ve kanunlara aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca, aynı kapsamda iki askerin daha Selanik ve Pire'de benzer etkinliklere katılarak üniforma ile konuşma yaptıkları tespit edildiği belirtilirken bu askerler hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı.

Kaynak: Gazete Duvar