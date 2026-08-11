Komşuda Batı Nil Virüs Alarmı! Vakalar Arttı, Can Kaybı 6’ya Yükseldi

Yunanistan’da yılbaşından bugüne 65 Batı Nil virüsü vakası tespit edilirken, 6 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yoğunlaştığı Attiki Bölgesi için yetkililere sivrisineklerle mücadeleyi artırma çağrısı yapıldı.

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Komşuda Batı Nil Virüs Alarmı! Vakalar Arttı, Can Kaybı 6’ya Yükseldi
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Avrupa’da Batı Nil virüsü vakalarının en fazla görüldüğü ikinci ülke olan Yunanistan’da virüs alarmı verildi. Ülkede yılbaşından 5 Ağustos’a kadar 65 vaka tespit edilirken, 65 yaş üzerindeki 6 kişi yaşamını yitirdi. Atina Doktorlar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, halktan Batı Nil virüsünden korunmak için daha dikkatli olunması istendi. Yetkili kurumlara da sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarını acilen ve sistematik şekilde artırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özellikle bazı kişilerin hayatını kaybettiği ve onlarca vakanın görüldüğü Attiki Bölgesi'ne dikkat çekildi. Sivrisineklerle mücadelenin yalnızca vakalar ortaya çıktıktan sonra değil, sivrisineklerin üreme alanlarında önceden ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerektiği belirtildi.

İTALYA'NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre Yunanistan, Avrupa'da Batı Nil virüsü vakalarının en fazla görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor. İlk sırada ise İtalya yer alıyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 2025'in ağustos ayına kadar ülkede 35 Batı Nil virüsü vakası tespit edilmişti. Geçen yılın tamamında vaka sayısı 96'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükselmişti.

Kaynak: AA

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