Komşu Yine Alevler İçinde! Girit Adası'nda Orman Yangını

Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Kandiye iline bağlı İni bölgesindeki tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

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Komşu Yine Alevler İçinde! Girit Adası'nda Orman Yangını
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Yunan basınındaki haberlere göre, Girit Adasın’daki Kandiye iline bağlı İni bölgesindeki tarımsal alanda çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı. Yangına karadan 45 itfaiye aracı ve havadan bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale başlatıldı.

MÜDAHALEYE RÜZGAR ENGELİ

Yetkililer, bölgede rüzgarın şiddetinin 5 bofora kadar ulaşmasının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Yunanistan'da haziran ve temmuzda çok sayıda orman yangını çıkmış, 30 Haziran'da Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, kalp krizi geçiren bir kişi ise tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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