Kolombiya'dan İsrail Kararı: Kömür İhracatını 'Resmen' Durdurdu

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi.

Kolombiya'dan İsrail Kararı: Kömür İhracatını 'Resmen' Durdurdu

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü. Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Hamas'tan Türkiye'ye Ateşkes Bilgilendirmesi: 'ABD Pembe Tablo Çiziyor, İsrail Şartlarını Değiştirdi'Hamas'tan Türkiye'ye Ateşkes Bilgilendirmesi: 'ABD Pembe Tablo Çiziyor, İsrail Şartlarını Değiştirdi'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kolombiya İsrail
Hamas'tan Türkiye'ye Ateşkes Bilgilendirmesi: 'ABD Pembe Tablo Çiziyor, İsrail Şartlarını Değiştirdi' 'ABD Pembe Tablo Çiziyor, İsrail Şartlarını Değiştirdi'
Rusya Donetsk'te Sviridonovka Yerleşim Bölgesini Ele Geçirdi Rusya Donetsk'te Bir Yerleşim Bölgesini Ele Geçirdi
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
Tır Elektrikli Aracı Uçurdu Tır Elektrikli Aracı Uçurdu
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Mesai Saatleri Azalıyor Mu? Mesai Saatleri Azalıyor Mu?
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Böyle Bir Rezillik Görmedim' 'Böyle Bir Rezillik Görmedim'
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine Mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri Mi Dönüyor?
Gelir İdaresi Başkanlığı Açıkladı: E-Devlet Sorgulamaları Paralı Mı Oluyor? E-Devlet Sorgulamaları Paralı Mı Oluyor?