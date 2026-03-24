Kolombiya'daki Askeri Uçak Faciasında Bilanço Katlanıyor

Kolombiya'da 128 personeli taşıyan askeri nakliye uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı, feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. 4 asker ise hala kayıp.

Son Güncelleme:
Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, basına yaptığı açıklamada, uçak kazasına ilişkin bilgi verdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Molina Acosta, "Henüz elimizde bir isim listesi bulunmuyor ancak hayatını kaybedenlerin 2'sinin polis, geri kalanının ise ordu mensubu olduğunu teyit edebilirim. Yaralıların tamamı kaza bölgesinden başarılı bir şekilde tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Molina Acosta, kimlik tespit çalışmaları henüz tamamlanamayan çok sayıda kişinin bulunduğunu ve yaralıların birçoğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDA KRİZ

Kolombiya'daki uçak kazası iktidar ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara dönüştü. Muhalefetin "ihmal" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, savunma bütçesine engel olan Kongre yapısını işaret ederek kazanın sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu.

Kolombiya basınına göre, savcılık kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 66'YA YÜKSELDİ

Ordunun X hesabındaki paylaşımında, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kazada 4 askerin kayıp olduğu, bir askerin yara almadan kurtulduğu ve yaralı sayısının 57 olarak güncellendiği kaydedildi.

Uçaktaki personel sayısının 128 olduğu ifade edilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerden 58'i ordu mensubu, 6'sı Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC) mürettebatı ve 2'si ise polistir" ifadesine yer verildi.

SALDIRIYA MI UĞRADI?

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin listenin tam olarak netleşmesinin ardından kamuoyunun ivedilikle bilgilendirileceğini kaydetti.

Basında yer alan "yasa dışı silahlı grupların saldırısı" iddialarına değinen Sanchez, "Elde edilen ilk bulgular ışığında, kazada herhangi bir dış müdahale veya yasa dışı gruplar tarafından gerçekleştirilen bir saldırı izine rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

