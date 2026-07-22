Kolombiya’da Seçim Depremi: Cumhurbaşkanı Petro Sandığın İptalini İstedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da düzenlenen ve sağcı aday Abelardo de la Espriella’nın zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanı seçimlerinde 'algoritmik manipülasyon' yapıldığını öne sürerek seçimin iptali için yargıya başvurdu.

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Kolombiya’da Seçim Depremi: Cumhurbaşkanı Petro Sandığın İptalini İstedi
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Kolombiya, 21 Haziran'da gerçekleştirilen olaylı cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından derin bir siyasi krize sürükleniyor.

Mevcut solcu Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçimi az farkla kazanan sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın galibiyetine resmi olarak itiraz etti. Sosyal medya hesabı üzerinden iptal başvurusunun belgesini paylaşan Petro, seçim sonuçları üzerinde sistematik bir usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

70 BİN 'DİJİTAL TANIK' DEVREDE

X hesabından yaptığı açıklama ile isim vermeden seçimi kazanan Espriella'yı hedef alan Petro, şunları kaydetti:

"İşte burada 2026 başkanlık seçimlerinin iptaline ilişkin başvuru yer alıyor. Metindeki hukuki ve teknik ifadeler, kamuoyunun daha kolay anlayabilmesi için hazırlanacak videolarla açıklanacak. Başvuru, sayıları 70 bini bulan ve kendilerini 'dijital tanıklar' olarak adlandıran bir grup tarafından sunuldu. Başvuruda, seçim sayım yazılımı tarafından internete yüklenen belgelerin meta verilerinde tespit edilen izler sayesinde, Kolombiyalı seçmenlerin oyları üzerinde algoritmik manipülasyon yapıldığının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü."

KIL PAYI ZAFER

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak. Espriella, ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini almıştı. Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etmişti.

Espriella, İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.

Kaynak: AA

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