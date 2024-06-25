Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyeleri barış görüşmelerine yeniden başladı

Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyeleri arasındaki barış görüşmeleri yeniden başladı.

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Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyeleri barış görüşmelerine yeniden başladı

Kolombiya'da hükümet ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)" heyeti yeniden barış görüşmelerine başladı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya gelen hükümet ve Segunda Marquetalia heyetleri, 29 Haziran'a kadar barış müzakerelerini ele alacak.

Ortak bildiri yayımlayan heyetler; görüşmelerde çatışmaların azaltılması, barış içinde bir arada yaşama koşullarının sağlanması ve müzakere protokollerinin tanımlanması için birçok konunun ele alınacağı bildirdi.

Toplumun tüm kesimlerinin barış müzakerelerine katılımının önemine vurgu yapılan bildiride, "Barış görüşmelerinin başarısı, siyasi çözüme giden yolda tarafların uyum içinde olmaları ve güveni zedeleyecek eylemlerden kaçınmalarına bağlıdır. Halkın yaşam güvenliğinin garanti altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabık kalınmalı." ifadesine yer verildi.

Bildiride, barış görüşmelerine katılan garantör ülkeler Venezuela, Küba ve Norveç'e teşekkür edilerek, uluslararası toplumun desteğinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Barış müzakerelerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Kolombiya Psikoposluk Konferansından bir temsilcinin de katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Müzakere Heyeti Başkanı Armando Novoa, basına yaptığı açıklamada, Kolombiya hükümeti ile FARC arasında Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasını hatırlatarak, "Sıfırdan başlarsak, 2016'daki anlaşma tarihi bir hata olarak algılanır. Kısa sürede olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Çatışmanın aktörleri ve sivil toplumun görüşmelere dahil olmasını oldukça önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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