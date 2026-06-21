Kolombiya Trump'ın Gölgesinde Cumhurbaşkanını Seçecek

Kolombiya'da seçmenler, bugün düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak. Seçimlerde aşırı sağcı aday Espriella ile sol ittifak adayı Cepeda yarışacak.

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Kolombiya Trump'ın Gölgesinde Cumhurbaşkanını Seçecek
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Kolombiya’da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella ile sol ittifak adayı Ivan Cepeda karşı karşıya gelecek.

AŞIRI SAĞDAN ABD İLE İŞ BİRLİĞİ VE HAPİSHANE VAADİ

Seçimi kazanması halinde ABD ve İsrail ile ilişkileri güçlendireceğini vadeden De la Espriella, 10 mega hapishane inşa etme ve silahlı örgütlere karşı kapsamlı mücadele yürütme sözü verdi. Sol görüşlü rakibi Cepeda ise sosyal politikalara öncelik vereceğini kaydederek, yoksullukla mücadele ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını söyledi.

TRUMP'TAN AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Kaplan’ lakabıyla tanınan Espriella'ya destek vererek, Kolombiyalı seçmenlere sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

MEVCUT CUMHURBAŞKANINDAN TRUMP'A TEPKİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi. Petro, Kolombiyalı seçmenlere özgür iradeleriyle sandığa gitmeleri ve herhangi bir dış etki altında kalmadan oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Seçimi kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Kaynak: DHA

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