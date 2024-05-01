Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmeye hazırlanıyor: Filistin ölürse insanlık da ölür

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.

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Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmeye hazırlanıyor: Filistin ölürse insanlık da ölür

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurduğu konuşmasında, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayarak, 'Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür.' dedi.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti.

PETRO, İSRAİL'İ UYARMIŞTI

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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