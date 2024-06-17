Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez'in babasına silahlı saldırı! Aracına ateş açıldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'in babası, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez'in babasına silahlı saldırı! Aracına ateş açıldı

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Marquez'in babası İgifredo Marquez Trujillo'ya, ülkenin güneybatısındaki Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Timba kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Aracına 6 kurşunun isabet ettiği saldırıdan Trujillo yara almadan kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez, "Tam da babalar gününde yapılmış bu saldırı yüreğimi acıtıyor. Babam, yeğenim ve yanındaki 2 koruması neyse ki saldırıdan zarar görmediler. İyi olduklarını öğrendim" ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez ile "tam dayanışma" içinde olduğunu belirten Petro, saldırının soruşturulmasını istedi.

Saldırının yapıldığı bölgede, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarının etkili olduğu biliniyor.

Bir süredir ordu, Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla EMC üyelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

Etiketler
Kolombiya Saldırı
TİHV'den 2023 raporu: "İşkence sokağa indi, araçlar işkence mekanına dönüştü" "İşkence sokağa indi, araçlar işkence mekanına dönüştü"
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Ülkelerin nükleer silah harcamaları yüzde 13,4 arttı: ABD’nin payı diğer tüm ülkelerin toplamından fazla Ülkelerin nükleer silah harcamaları yüzde 13,4 arttı
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
Kıyafet krizinin yaşandığı lisede bir skandal daha: Gerici vakıfların etkinliklerine katılan öğrencilerin sözlülerine ek puan! Gerici vakıfların etkinliklerine katılan öğrencilerin sözlülerine ek puan!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor