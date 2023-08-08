Kliması bozulan yaşlı çift, tamirci gelene kadar öldü

ABD'nin Teksas eyaletini haziranda vuran sıcak hava dalgası sırasında kliması bozulan yaşlı bir çiftin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kliması bozulan yaşlı çift, tamirci gelene kadar öldü

Houston kentinde karavan benzeri mobil bir evde yaşayan Ramona ve Monway Ison'ın cansız bedenleri 16 Haziran'da bulunmuştu.

Haziranda 2016'dan bu yana ilk sıcak hava dalgasının yaşandığı Houston'da bu hafta da sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Teksas'ta hazirandan bu yana en az 7 kişinin aşırı sıcaklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiği biliniyor.

Talihsiz çiftin kızları Roxana Floods, ailesinin kullandığı klimanın 12 Haziran'da bozulduğunu ancak tamir masraflarını ödeyecek paraları olmadığı için kredi işlemleriyle bir süre uğraştıklarını söyledi.

Floods, anne ve babasının klima tamiri için 16 Haziran'a gün aldığını ancak aynı gün cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi.

Klima şirketlerinin sıcak havalar konusunda insanları uyarması gerektiğini söyleyen Floods, "Eğer klimalarını onaracak paraları yoksa, kelimenin tam anlamıyla bir fırının içinde yaşadıklarını bilmeliler" diye konuştu.

Ailesinin eşyalarını toplamış halde bulunduğuna dikkat çeken Floods, "Çok sıcak olduğuna karar vererek gitme zamanının geldiğini düşündüler ama çok geçti" ifadelerini kullandı.

Floods, ailesinin klimasız bir ortamda büyüdüğü ve gençliklerinde sıcak havada çalıştıkları için konunun bir sorun olmadığını düşünmüş olabileceklerini sözlerine ekledi.

Çiftin komşusu Eddie Phillips, çifte kendi evinde kalmalarını teklif ettiğini, reddetmelerinin ardından bir vantilatör vermeyi önerdiğini ancak yaşlı çiftin bu teklifi de kabul etmediğini söyledi.

Roxana Floods, babasının hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu, bu nedenle yük olmamak adına başka yerde kalmayı istememiş olabileceklerini belirtti.

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