KKTC'de Feci Kaza: 12 Asker Yaralandı

KKTC'nin Güzelyurt kentinde askeri araç, otomobille çarpışmasının ardından devrildi. Olayda 12 asker yaralanırken, askerler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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KKTC'de Feci Kaza: 12 Asker Yaralandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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