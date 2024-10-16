Kızını Öldürmek İçin Tuttuğu Kiralık Katil En Yakını Çıktı: Filmleri Aratmayacak Olay

Hindistan'da yaşanan trajik bir olayda, bir kadın kızını öldürmesi için kiralık katil tuttu. Ancak, kiraladığı katilin, kızının nişanlısı olduğu ortaya çıkınca, olayın akışı beklenmedik bir şekilde değişti. İşte filmleri aratmayan olay...

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Kızını Öldürmek İçin Tuttuğu Kiralık Katil En Yakını Çıktı: Filmleri Aratmayacak Olay

Hindistan'da bir kadın, kızını öldürmek üzere bir tetikçi tuttu. Ancak, kiralık katilin kızının nişanlısı olduğu ortaya çıkınca, ikilinin planı sonucunda annenin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, çiftin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

42 yaşındaki Alka Devi, kızıyla önceki bir ilişkisinde 10 yıl hapis cezası almış olan bir erkekle yaşadığı ilişki nedeniyle rahatsızlık duyuyordu. Kızının öldürülmesi için bir tetikçi tutan Devi'nin, bu kişinin nişanlısı olduğu bilgisi, olayın ortaya çıkmasına neden oldu.

Kızını Öldürmek İçin Tuttuğu Kiralık Katil En Yakını Çıktı: Filmleri Aratmayacak Olay - Resim : 1

KİRALIK KATİL KIZININ NİŞANLISI ÇIKTI

Olay, Alka Devi'nin eşi tarafından kayıp ihbarı yapılmasının ardından gün yüzüne çıktı. Yapılan arama çalışmaları sonucu, kadının cesedi bir tarlada bulundu. Olayla ilgili olarak polis, hemen soruşturma başlattı.

İlk belirlemelere göre, Alka Devi'nin kiralık katile 50 bin rupi karşılığında kızını öldürme emri verdiği, fakat kiraladığı tetikçinin bu işlemin kızıyla bir ilişkisi olduğunu bilmediği anlaşıldı.

Tetikçi, durumu nişanlısına açıkladıktan sonra, genç kızın annesini öldürmesi durumunda kendisiyle evlenmeyi vaat ettiği öğrenildi. İkili, annelerini kandırmak için bir plan geliştirdi.

Kızını Öldürmek İçin Tuttuğu Kiralık Katil En Yakını Çıktı: Filmleri Aratmayacak Olay - Resim : 2

Kiralık katil, annesinin cinayet süsü verilmesi amacıyla fotoğraflarını çekti. Ancak, Alka Devi'ye görevin tamamlandığını bildirmesine rağmen, kadından parasını alamadı. Parayı alamayan tetikçi ve nişanlısı, Devi’yi boğarak öldürdükten sonra olayın üstünü örtmeye çalıştı.

Yetkililerin yürüttüğü soruşturma sonucunda, iki sevgili tutuklandı. Olay, hem aile içindeki şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor hem de kiralık katil tutma girişimlerinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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