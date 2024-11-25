Kızıldeniz'de Tekne Faciası! Çok Sayıda Kayıp Var

Kızıldeniz'de bir turist teknesinin batması sonucunda, 17 kişi kayboldu. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

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Kızıldeniz'de Tekne Faciası! Çok Sayıda Kayıp Var

Mısır’da bir turist teknesinin batması sonucu 17 kişinin denizde kaybolduğu bildirildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Mısırlı yetkililer, Kızıldeniz'de bir turist teknesinin battığını ve teknedeki 45 kişiden 17'sinin kaybolduğunu açıkladı.

24 Kasım'da Porto Ghalib Limanı'ndan ayrılan ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya dönmesi planlanan 'Sea Story' adlı teknenin 14 kişilik mürettebatla 31 turist taşıdığı aktarıldı.

Teknenin, iletişimi kaybetmeden önce tehlike sinyali verdiğini kaydeden yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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