Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a Ait Askeri Çıkarma Gemisi Vuruldu

Yemen’de İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait bir askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden 4 askeri botu balistik füzelerle hedef aldıklarını öne sürdü. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırının doğrudan ve isabetli olduğunu iddia ederken, çıkarma gemisinin tamamen yandığını ve bazı botların battığını savundu. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Son Güncelleme:
Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a Ait Askeri Çıkarma Gemisi Vuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yemen’de İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait bir askeri çıkarma gemisi ile bu gemiye refakat eden 4 askeri botun balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya ilişkin açıklamasında, Hudeyde açıklarında gerçekleştirilen füze saldırısının “doğrudan ve isabetli” olduğunu öne sürdü.

Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a Ait Askeri Çıkarma Gemisi Vuruldu - Resim : 1

BÖLGE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Seri, saldırı sonucunda Suudi Arabistan’a ait askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığını, bazı askeri botların battığını, diğerlerinin ise hasar görerek yandığını iddia etti. Husiler ayrıca Suudi Arabistan birlikleri ile bölgedeki askeri yığınakların hareketlerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu unsurların karada veya denizde bulundukları her yerde hedef alınacağını savundu. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamlarından da olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Suudi Arabistan Kızıldeniz Husiler
Son Güncelleme:
Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!' Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi
Washington'dan Tahran'a Kırmızı Çizgi: Trump'tan Çok Sert Nükleer Silah Çıkışı Trump'tan Çok Sert Nükleer Silah Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı
3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ 3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti
Menderes'te Olaylı Seçim: Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti