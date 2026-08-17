Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a Ait Askeri Çıkarma Gemisi Vuruldu

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Yemen’de İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait bir askeri çıkarma gemisi ile bu gemiye refakat eden 4 askeri botun balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya ilişkin açıklamasında, Hudeyde açıklarında gerçekleştirilen füze saldırısının “doğrudan ve isabetli” olduğunu öne sürdü.

BÖLGE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Seri, saldırı sonucunda Suudi Arabistan’a ait askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığını, bazı askeri botların battığını, diğerlerinin ise hasar görerek yandığını iddia etti. Husiler ayrıca Suudi Arabistan birlikleri ile bölgedeki askeri yığınakların hareketlerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu unsurların karada veya denizde bulundukları her yerde hedef alınacağını savundu. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamlarından da olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA