Mısır'da 44 Turisti Taşıyan Denizaltı Battı

Mısır'ın ünlü turistik bölgesi Hurgada'nın açıklarında, 44 turist taşıyan bir denizaltının batması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Denizaltının 'Sindbad' adıyla bilindiği ve limana oldukça yakın bir bölgede batmış olduğu bildirildi.

Kurtarma ekiplerinin hızla müdahalesiyle, 29 yolcu sağ olarak denizden çıkarıldı. Ancak denizaltı kazası, bölgede şok etkisi yarattı. Yetkililer, olayın detaylarına dair soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA