Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı
Prens Harry'nin kitabında anlattığı, hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı.
Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten bir süre sonra kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan ve ABD’de yaşamaya başlayan Sussex Dükü unvanına sahip Prens Harry’nin geçen aylarda piyasaya sürdüğü kitabı Spare (Türkçesi Yedek) uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı.
Afganistan’da 25 kişiyi öldürmesinden, babasıyla ilişkisine kadar birçok konuyu anlatan Prens Harry’nin bekaretini kaybetme hikayesi de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.
Harry, yaşça kendisinden büyük bir kadınla tarla benzeri bir alanda cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.
Kadının kimliği açıklanmazken bugün ise İngiliz The Sun gazetesi o kadının kim olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden biri olan The Sun’a konuşan Sasha Walpole, Prens Harry ile 2001’de cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.