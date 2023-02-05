Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı

Kadının kimliği açıklanmazken bugün ise İngiliz The Sun gazetesi o kadının kim olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden biri olan The Sun’a konuşan Sasha Walpole, Prens Harry ile 2001’de cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.