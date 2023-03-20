Kılıçdaroğlu Rus basınında: "Ankara-Moskova ilişkilerinde hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyor"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Demokrasi Vakfı Türk-Rus Araştırmaları Merkezi Direktörü ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer’e Rusya ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalar Rus medyasında geniş yankı yarattı.

Medya Günlüğü'nün aktardığına göre resmi Rossiyskaya gazetesi haberinin başlığında, “Türkiye cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Rusya ile ilişkilerde sınamalar olasılığı düşük” dedi. Gazete, “Cumhurbaşkanı adayı, Türk muhalif siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması halinde Moskova ile ilişkileri geliştireceğini söyledi” diye yazdı.

TASS: KILIÇDAROĞLU, MOSKOVA'NIN ANKARA'YA ÇOK YARDIMCI OLDUĞUNU HATIRLATTI

Devlete ait TASS Ajansı haberinde, “Kılıçdaroğlu, Ankara-Moskova ilişkilerinde hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyor… Kılıçdaroğlu, Moskova’nın Sovyet döneminden bu yana Ankara’ya çok yardımcı olduğunu hatırlattı” dedi.

Argumentı i Nedeli gazetesi, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki rakibi Kılıçdaroğlu, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin değişmesi için hiçbir nedenin olmadığını söyledi” yorumunda bulundu.

"WASHİNGTON KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ BEĞENMEYECEK"

Tsargrad TV kanalı , “Erdoğan’ın seçimlerdeki rakibi olan Türk muhalefet siyasetçi, Ankara ile Moskova arasında iş birliği planlarını açıkladı. Washington, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini beğenmeyecek” değerlendirmesini yaptı.

Resmi Ria Novosti Ajansı haberini, “Kılıçdaroğlu’na göre Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde en önemli unsur güven olmalı” diye duyurdu.

Moskovski Komsomolets gazetesi, “Kılıçdaroğlu, seçimler de dahil olmak üzere ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı” diye yazdı.