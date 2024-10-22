Kılıç Balığı Sörf Yapan Sporcunun Sonu Oldu

Manfrini, sörf yaparken ani bir kaza sonucu kılıç balığının saldırısına uğradı. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayın hemen ardından hızla hastaneye kaldırılan sporcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Manfrini'nin ölüm haberi, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sörf eğitmenliği yapan ve sörf seyahat acentesi AWAVE’nin kurucusu olan Manfrini, özellikle genç sörfçilerin eğitimine katkıda bulunarak büyük bir üne sahipti. Manfrini hakkında sosyal medya platformlarında sayısız taziye mesajı yayımlandı. Arkadaşları ve öğrencileri, onun tutkusunu ve sörf sporuna olan sevgisini her zaman hatırlayacaklarını belirtti.

AWAVE’den yapılan resmi açıklamada, “Giulia Endonezya'da sörf yaparken garip bir kaza geçirdi. Ne yazık ki, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sevdiği şeyi yaparken, sevdiği yerde öldüğüne inanıyoruz. Onu asla unutmayacağız” denildi.

Manfrini’nin sörf kariyeri, onun spora olan tutkusunu ve genç sporculara ilham verme arzusunu yansıtıyordu. Olayın ardından birçok sörf derneği ve sporcu, Manfrini’nin anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Sörf topluluğu, bu trajik kazanın ardından deniz güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA