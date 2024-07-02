Kenya'daki protestolarda ölü sayısı her geçen gün artıyor

Kenya'da ülke genelinde gerginlik devam ediyor. "2024 Finans Tasarısı"na karşı düzenlenen protestolarda göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Kenya'daki protestolarda ölü sayısı her geçen gün artıyor

Kenya'da "2024 Finans Tasarısı"na karşı düzenlenen protestolarda 39 kişi hayatını kaybetti. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) Başkanı Roseline Adede, bu rakamı teyit ederek ölümlerin polis ile göstericiler arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını açıkladı.

Adede, "Kayıtlarımızdan elde edilen veriler, ülke çapındaki protestolarda 17'si başkent Nairobi'de olmak üzere 39 kişinin öldüğünü, 361 kişinin de yaralandığını gösteriyor." dedi.

Güvenlik güçlerinin protestoculara, gazetecilere, avukatlara ve sağlık personeline orantısız şiddet uyguladığına dikkati çeken Adede, bu durumu kınadıklarını belirtti.

Öte yandan protestocular ülkenin farklı bölgelerinde gösteri düzenlemeye devam ediyor.

Protestolar nedeniyle birçok işyeri kapalı kalırken bazı yollarda da ulaşım sağlanamıyor.

Protestolar ülke genelinde yağma ve maddi hasara yol açarken Kenya'da geçen hafta düzenlenen gösteriler sonrası ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA

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