Kennedy'den Trump'a Ağır Sözler: 'İnsan Bile Değil'

Donald Trump hakkında ağır ifadeler kullanan ve "İnsan bile değil" diyen Robert F. Kennedy, Joe Biden için de "Cumhuriyet ve gezegen için Trump'tan daha tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Kennedy'den Trump'a Ağır Sözler: 'İnsan Bile Değil'

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump için "Neredeyse insan bile değil." ifadesini kullandığı iddia edildi.

New Yorker'da yer alan haberde, Kennedy'nin "yakın zaman önce" mesajlaştığı birine Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat." gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

'JOE BIDEN DAHA TEHLİKELİ'

Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli." dediği aktarıldı.

Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine "katıldığını" söylediği bildirilmişti.

Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye "bir şeyler yapmasını" istediği ve "Kazanacağız." dediği, Kennedy'nin de "evet" diye karşılık verdiği duyulmuştu.

Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.

Kaynak: AA

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