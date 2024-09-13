Kendi Vatandaşının İsyanını Dahi Dinlemedi: Katliam Ortağı ABD'den İsrail'e Rekor Destek!

İsrail, 7 Ekim 2023'den beri Gazze'ye yıkıcı saldırılar düzenliyor. 11 ayda 40 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırım girişiminin en büyük destekçisi ise ABD... Bu durum ülkenin kendi içinde de tartışma konusu haline gelirken, Demokratların, mevcut Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris'ten İsrail'e silah ambargosu talep edip kesin bir dille reddedilmesi de katliama destek kararlılığını gösteriyor.

Washington yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteği çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, 164,6 milyon dolar değerinde askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Kongre'ye bu satış kararını bildiren gerekli sertifikanın verildiği belirtildi.

İSRAİL TALEP ETTİ

Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi üzerine toplam değeri 164,6 milyon dolar olan ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verildiği ve Kongre'ye bu onayı bildiren gerekli sertifikanın gönderildiği ifade edildi.

Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.

Kaynak: AA