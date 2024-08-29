Kayıp Uçağın Enkazı 17 Yıl Sonra Bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen "Socata TB-20" tip uçağın enkazı bulundu.

Uzun yıllar süren arama çalışmalarının ardından, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen Socata TB-20 tipi uçağın enkazı bulundu. Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma ekibinin uçağın kalıntılarını, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında tespit ettiğini açıkladı.

Uçakta bulunan pilot ve 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr. olduğu düşünülen kişinin iskelet kalıntıları, enkazın yakınlarında bulundu. North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezi'nde yapılan detaylı incelemeler sonucunda kalıntıların Stauffer'a ait olduğu kesinleştirildi.

Uzun yıllar süren belirsizlik, 17 yılın ardından son bulmuş oldu. Kaza hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için soruşturma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.