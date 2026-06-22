Katar'ın Dev Gaz Tesisinde Patlama! Yaralılar Var, 18 Kişiden Haber Alınamıyor

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Olay, Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyinde yer alan ve ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim merkezi olan stratejik Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) bünyesindeki bir yerel gaz tedarik tesisinde, henüz tam olarak açıklanmayan teknik bir nedenle patlama yaşandı. Çevre kentlerden de duyulan patlamanın ardından tesiste devasa alevler yükseldi.

ONLARCA YARALI VAR, 18 KİŞİ KAYIP

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 54 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Katar Enerji Şirketi ise sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA