Katar'ın Başkenti Doha'dan İlk Görüntüler: Hamas Lideri Haniye Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Katar’ın başkenti Doha’da İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor.

İran’ın başkenti Tahran’a ziyarette bulunan Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haniye’nin ölümüne, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Haniye'nin suikastla öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Türkiye, Haniye’nin ölümü üzerine 1 günlük milli yas ilan etti ve ülke genelindeki bayraklar yarıya indirildi. Ayrıca, yurtdışındaki büyükelçiliklerde de benzeri bir şekilde bayraklar yarıya indirildi.

İsmail Haniye için bugün, cenaze töreni düzenleniyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreninin düzenlendiği Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA