Kassam Tugayları İsrail Askerlerini Hedef Aldı! Ölü ve Yaralılar Var

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını açıkladı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildirildi.

Kassam Tugayları İsrail Askerlerini Hedef Aldı! Ölü ve Yaralılar Var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın hedef alındığını açıkladı. Detay verilmeksizin saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Merkava tipi olduğu belirtilen iki tankın da patlayıcılar ve Yasin 105 füzeleriyle imha edildiği kaydedildi.

Kassam Tugayları İsrail Askerlerini Hedef Aldı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

7 EKİM'DEN BERİ ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli öldü, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: AA

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