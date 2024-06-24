Karayip Korsanları'nın oyuncusu köpekbalığı saldırısında öldü: Kolu ve bacağı bulunamadı

Karayip Korsanları filminde rol alan ve profesyonel sörfçü olan Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi.

Karayip Korsanları'nın oyuncusu köpekbalığı saldırısında öldü: Kolu ve bacağı bulunamadı

"Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde" filminde rol alan Tamayo Perry, dün Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı.

Cankurtaran ve sörf eğitmeni de olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cansız bedeni Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Malaekahana Plajı'nda bulundu. Yerel sörfçüler tarafından bulunan cansız bedenin bir kolu ve bir bacağının eksik olduğu açıklandı.

Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.

"TAMAYO PERRY EFSANEVİ BİR DENİZCİYDİ"

NTV'de yer alan habere göre, Honolulu Okyanus Güvenliği şefi Vekili Kurt Lager, Bay Perry'nin "herkes tarafından sevilen bir cankurtaran" olduğunu söyledi ve ekledi: "Kuzey Kıyısı'nda iyi tanınıyor. Dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçü. Tamayo'nun kişiliği bulaşıcıydı ve insanlar onu ne kadar sevse, o da diğer herkesi daha çok seviyordu"

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi ise Perry'nin ölümünü trajik bir kayıp olarak nitelendirdi. Blangiardi, "Tamayo efsanevi bir denizciydi ve çok saygı duyulurdu" dedi.

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