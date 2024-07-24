Karadeniz'de Tehlikeli Gerginlik: Savaş Uçakları Peş Peşe Havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de savaş uçağı uçuran İngiltere'ye karşı jet kaldırdıklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Karadeniz'de Tehlikeli Gerginlik: Savaş Uçakları Peş Peşe Havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Su-27 savaş uçağı kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz’de Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve sınır ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait bir çift (Eurofighter) Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçağı yaklaşırken İngiliz uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus uçağının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği belirtilen açıklamada, "Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun şekilde gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Karadeniz
Son Güncelleme:
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
İşte Küresel Yazılım Sorununun ABD Fortune 500 Şirketlerine Maliyeti İşte Küresel Yazılım Sorununun ABD Fortune 500 Şirketlerine Maliyeti
Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler
Kanada Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi Kanada Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi
İtalyan Savaş Uçağı Avustralya'da Düştü İtalyan Savaş Uçağı Avustralya'da Düştü
İsrail'den Han Yunus'ta Katliam: Onlarca Ölü ve Yaralı Var İsrail'den Han Yunus'ta Katliam
ÇOK OKUNANLAR
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir
Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!