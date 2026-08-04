Karadeniz’de Sevkiyat Hatları Hedefte: Rusya, Yüksek Hassasiyetli Silahlar ve İHA'larla Saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı liman altyapısı ve deniz lojistik hatlarına yönelik karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

ASKERİ TAMİR FABRİKASI VE TERMİNAL VURULDU

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Çornomorsk Limanı'nda askeri teçhizatın tamir edildiği, mühimmat, yakıt ve yağın depolandığı fabrika ile terminalin vurulduğu aktarıldı.

HEM LİMANDA HEM AÇIK DENİZDE KARGO GEMİLERİNE DARBE

Saldırılarda, Nikolayev (Mıkolayiv) ve Yujnıy limanlarında askeri yük sevkiyatı yapan 2 kuru yük gemisi ile denizde seyir halindeki 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA