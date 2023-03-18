Karadağ 8. cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başında

Ülkenin 1990'da çok partili sisteme geçmesinin ardından 8'incisi yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarın 542 bin 154 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı yarışında yer alacak biri kadın 7 aday şu şekilde:

"Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) safındaki mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in yanı sıra Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) kadın milletvekillerinden Draginja Vuksanovic Stankovic, Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Karadağ Birliği Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni bağımsız Jovan Jodzir Radulovic."

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 2 kez de (1997-2003 ve 2018-2023) cumhurbaşkanlığı yapan, Batı yanlısı politikasıyla bilinen 61 yaşındaki Djukanovic ile ülkedeki Sırpların adayı Mandic, seçim anketlerinin en güçlü isimleri olarak gösteriliyor.

Karadağ'da 2018'deki cumhurbaşkanı seçiminde ülke tarihine "ilk kadın cumhurbaşkanı adayı" olarak geçen Vuksanovic, bu yılki seçimde de tek kadın aday olarak yer alırken Boşnak, Arnavut, Hırvat ve Romanları temsil eden azınlık partilerinin mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic'i desteklemesi bekleniyor.

5 YILDA BİR SEÇİM YAPILIYOR

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı.

2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı.

Ülkedeki seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'inin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin en son 2018'de yapıldığı Karadağ'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.

ERKEN GENEL SEÇİM 11 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Dritan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde 20 Ağustos'ta yapılan oylama sonucu güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic, meclisi feshettiğini ve erken genel seçimin 11 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.