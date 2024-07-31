Kanlı Dans Kursu Saldırısının Etkileri Büyüyor: 3 Çocuk Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var!

İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Southport kasabasında meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğu hayatını kaybetti. Ölen çocukların yaşlarının altı, yedi ve dokuz olduğu belirtildi. Saldırı, yaz tatilindeki çocukların sosyalleşmesi amacıyla faaliyet gösteren bir merkeze düzenlendi. Olay anında küçük çocuklar, Taylor Swift temalı bir dans provası yapıyordu. Yaşları altı ile 11 arasında olan beş çocuğun daha durumunun kritik olduğu bildirildi.

Çocukları korumaya çalışan iki dans öğretmeninin de durumu ağır. İngiltere'de şok etkisi yaratan bu olay sonrası 17 yaşında bir erkek gözaltına alındı. Şüphelinin ailesinin Ruanda'dan İngiltere'ye göç ettiği biliniyor.