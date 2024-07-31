Kanlı Dans Kursu Saldırısının Etkileri Büyüyor: 3 Çocuk Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var!
Dans kursu saldırısında 3 kişi öldürülürken, 2'si yetişkin 10 kişi yaralandı. İngiltere Southport kasabasında meydana gelen saldırı sonrası halk tepki için sokaklara dökülürken, polis ile eylemciler arasında çatışma çıktı. 39 polis yaralandı.
İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Southport kasabasında meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğu hayatını kaybetti. Ölen çocukların yaşlarının altı, yedi ve dokuz olduğu belirtildi. Saldırı, yaz tatilindeki çocukların sosyalleşmesi amacıyla faaliyet gösteren bir merkeze düzenlendi. Olay anında küçük çocuklar, Taylor Swift temalı bir dans provası yapıyordu. Yaşları altı ile 11 arasında olan beş çocuğun daha durumunun kritik olduğu bildirildi.
Çocukları korumaya çalışan iki dans öğretmeninin de durumu ağır. İngiltere'de şok etkisi yaratan bu olay sonrası 17 yaşında bir erkek gözaltına alındı. Şüphelinin ailesinin Ruanda'dan İngiltere'ye göç ettiği biliniyor.
Southport'ta polis, 29 Temmuz Pazartesi günü yerel saatle 11:50 civarında Hart Sokağı'nda bir saldırı ihbarı aldı. Merseyside Bölgesi Polis Şefi Serena Kennedy, olayı "vahşi" bir bıçak saldırısı olarak nitelendirdi. Kennedy, iki çocuğun hayatını kaybettiğini, sekiz çocuğun yaralandığını ve iki yetişkinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Olay yerine 13 ambulans, özel ekipler, hava ambulansı ve doktorlar sevk edilirken yaralılar dört ayrı hastanede tedavi altına alındı.
Saldırı, 6-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen Taylor Swift temalı bir yoga ve dans etkinliği sırasında meydana geldi. Amerikalı yıldız Taylor Swift, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının kendisini şoke ettiğini ve "söyleyecek söz bulmakta zorlandığını" belirtti. Saldırının kurbanları için başlatılan maddi yardım kampanyasına ise ilk saatlerde 100 bin sterline yakın para bağışlandı.
Bir görgü tanığı, saldırganın maske taktığını, olay yerine taksiyle geldiğini ancak taksi ücretini ödemeyi reddettiğini söyledi. Olay yerine polisten kısa süre sonra gelen yerel gazeteci Tim Johnson, sedyede yaralı bir kız çocuğu gördüğünü anlattı. Johnson, sokakta ağlayan insanlar arasında yardım ekiplerinin de bulunduğunu ifade etti. Bir görgü tanığı, olay yerini "Hayatımda gördüğüm en kötü şeydi" sözleriyle tarif etti. Olay yerindeki birçok kişi, sokakta küçük çocukları kanlar içinde gördüklerini belirtti. Bir kadın, "Kızım bıçaklandı" diyerek koştuğunu aktardı.
Bir görgü tanığı, saldırganın maske taktığını, olay yerine taksiyle geldiğini ancak taksi ücretini ödemeyi reddettiğini söyledi. Olay yerine polisten kısa süre sonra gelen yerel gazeteci Tim Johnson, sedyede yaralı bir kız çocuğu gördüğünü anlattı. Johnson, sokakta ağlayan insanlar arasında yardım ekiplerinin de bulunduğunu ifade etti. Bir görgü tanığı, olay yerini "Hayatımda gördüğüm en kötü şeydi" sözleriyle tarif etti. Olay yerindeki birçok kişi, sokakta küçük çocukları kanlar içinde gördüklerini belirtti. Bir kadın, "Kızım bıçaklandı" diyerek koştuğunu aktardı.
Saldırı sonrası kasabada dün akşam bir protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler polisle çatıştı ve gerilimde 39 polis yaralandı. Başbakan Starmer ve İçişleri Bakanı Yvette Cooper, polisle çatışan eylemcileri kınadı.