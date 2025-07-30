Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği
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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16:46'da meydana gelen depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yunanistan Deprem
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