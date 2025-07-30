Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16:46'da meydana gelen depremin derinliği ise 11.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2025
YUNANISTAN https://t.co/Ng5EEC0LED
30.07.2025, 16:46:00 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 11.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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