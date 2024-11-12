Kanada'da 'Tesla' Faciası! Skandal Hata 4 Gencin Yanarak Ölmesine Neden Oldu

Dünya genelinde büyük talep Tesla otomobillerinden birinin karıştığı kaza gündem oldu. Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin elektronik kapıları açılmadığı için 4 genç yanarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kadın ise olay yerinden geçen vatandaşın camı kırmasıyla kurtuldu.

T24'te yer alan habere göre; Tesla'nın elektronik kapı sisteminin güç kesilmesi durumunda çalışmadığı ve araçlarda manuel açma sistemi bulunmasına rağmen bu özelliğin yeterince bilinmediği, ayrıca kaza anında da kullanımının zor olduğu bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tesla'da bulunan 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel'in yanarak can verdiği öğrenildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, kazaya karışan Tesla aracın modeliyle ilgili 9 ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü, polis ise kazanın kesin nedeninin halen araştırıldığını duyurdu.

Kaynak: T24