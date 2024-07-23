Kanada’da Orman Yangını

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin kuzeyi ve güneyinde orman yangını çıktı. Yangına, 3 helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

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Kanada’da Orman Yangını

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin kuzeyi ve güneyinde orman yangını çıktı. Kanada itfaiyesi, yangınlara müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

Britanya Kolumbiyası İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, eyaletteki Sooke Nehri yakınlarında ve Antler Creek bölgesinde orman yangını çıktığı ifade edildi. Sooke Nehri yakınlarındaki yangına, 3 helikopterle müdahale edildiği belirtildi. Antler Creek’teki yangına da müdahale edildiği belirtilirken, duman bulutunun bazı yerleşim yerlerine ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

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