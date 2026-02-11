Kanada’da Okula ve Eve Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Tumbler Ridge kasabasında bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralının bulunduğu olay, ülke tarihinin en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

Son Güncelleme:
Kanada’da Okula ve Eve Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CBC’nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamalarına dayandırdığı habere göre, British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 kişi ise yolda hayatını kaybetti.

RCMP ekipleri, saldırıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yakın bir adreste iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen bir kişinin de ölü bulunduğu açıklandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililer yaralıların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı. Okulda bulunan yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Bölgedeki ilk ve orta dereceli okulların hafta boyunca kapalı kalacağı duyuruldu.

ÜLKE TARİHİNDE İKİNCİ EN KANLI OKUL SALDIRISI

British Columbia Başbakanı David Eby, yaşananları "trajedi" olarak tanımladı ve "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte." dedi.

Bu saldırı, Aralık 1989’da Montreal’deki "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından, Kanada tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı Tumbler Ridge, Kanada’nın batısında, Rocky Dağları eteklerinde yer alıyor ve ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre mesafede bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kanada
Son Güncelleme:
İran Devrimi'nin Yıl Dönümünde Binlerce Mahkum İçin Af Kararı İran Devrimi'nin Yıl Dönümünde Binlerce Mahkum İçin Af Kararı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Macron Alarm Verdi: 'ABD, Avrupa’yı Parçalamak İstiyor' Macron Alarm Verdi: 'ABD, Avrupa’yı Parçalamak İstiyor'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Değişikliği Mesajı İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Değişikliği Mesajı
Saat Belirlendi: DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek
Altında Sessiz Bekleyiş! Yatırımcı Bugüne Kilitlendi, Gözler Kritik Veride Altında Sessiz Bekleyiş! Yatırımcı Bugüne Kilitlendi, Gözler Kritik Veride