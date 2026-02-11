Kanada’da Okula ve Eve Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CBC’nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamalarına dayandırdığı habere göre, British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 kişi ise yolda hayatını kaybetti.

RCMP ekipleri, saldırıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yakın bir adreste iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen bir kişinin de ölü bulunduğu açıklandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililer yaralıların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı. Okulda bulunan yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Bölgedeki ilk ve orta dereceli okulların hafta boyunca kapalı kalacağı duyuruldu.

ÜLKE TARİHİNDE İKİNCİ EN KANLI OKUL SALDIRISI

British Columbia Başbakanı David Eby, yaşananları "trajedi" olarak tanımladı ve "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte." dedi.

Bu saldırı, Aralık 1989’da Montreal’deki "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından, Kanada tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı Tumbler Ridge, Kanada’nın batısında, Rocky Dağları eteklerinde yer alıyor ve ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre mesafede bulunuyor.

Kaynak: AA