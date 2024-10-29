Kan Donduran Olay! 18 Çürümüş Ceset Bulununca Tutuklandı

ABD'de bir cenaze evi sahibi, mülkte 18 çürümüş cesedin bulunmasının ardından tutuklandı. "Ceset İstismarı" ile yargılanacak olan şahıs, 17 suçlamayla karşı karşıya...

Son Güncelleme:
Kan Donduran Olay! 18 Çürümüş Ceset Bulununca Tutuklandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Johnson Cenaze Evi'ne, 26 Ekim Cumartesi günü tahliye tebligatı yapıldı. Ardından 27 Ekim Pazar günü cenaze evi sahibi tutuklandı. Yetkililerin mülkte tahliye bildirimi yaparken çeşitli çürüme aşamalarında 18 insan cesedi bulduğu açıklandı.

DAHA FAZLA SUÇLAMA BEKLENİYOR

Georgia Soruşturma Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasına göre, yetkililer 39 yaşındaki Chris Johnson'ın "ceset istismarından" on yedi suçla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, "Ek suçlamalar da bekleniyor" denildi.

Kan Donduran Olay! 18 Çürümüş Ceset Bulununca Tutuklandı - Resim : 1

Johnson'ın bir avukatı olup olmadığı ya da bir savunma yapıp yapmadığı henüz belli olmazken, sanık tarafından hiçbir açıklama da gelmedi.

Konya'da Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını 17 Bıçak Darbesiyle KatlettiKonya'da Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını 17 Bıçak Darbesiyle KatlettiGüncel
Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında!Lisede Korkunç Cinayet: Ölen de Öldüren de 17 Yaşında!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ABD Soruşturma
Son Güncelleme:
Peynir Nasıl Saklanmalı? Peynir Nasıl Tüketilir? Peynir Nasıl Saklanmalı? Peynir Nasıl Tüketilir?
Yumurta Yemeden Önce İki Kere Düşünün Yumurta Yemeden Önce İki Kere Düşünün
Ressam Bob'un Türkiye ile Savaşı! Dava AYM'ye Taşındı Ressam Bob'un Türkiye ile Savaşı! Dava AYM'ye Taşındı
36 Yıl Sonra Bir İlk! Washington Post'u Karıştıran Karar... Pahalıya Patlayacak Washington Post'u Karıştıran Karar... Pahalıya Patlayacak