Kan Donduran Olay! 18 Çürümüş Ceset Bulununca Tutuklandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Johnson Cenaze Evi'ne, 26 Ekim Cumartesi günü tahliye tebligatı yapıldı. Ardından 27 Ekim Pazar günü cenaze evi sahibi tutuklandı. Yetkililerin mülkte tahliye bildirimi yaparken çeşitli çürüme aşamalarında 18 insan cesedi bulduğu açıklandı.

DAHA FAZLA SUÇLAMA BEKLENİYOR

Georgia Soruşturma Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasına göre, yetkililer 39 yaşındaki Chris Johnson'ın "ceset istismarından" on yedi suçla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, "Ek suçlamalar da bekleniyor" denildi.

Johnson'ın bir avukatı olup olmadığı ya da bir savunma yapıp yapmadığı henüz belli olmazken, sanık tarafından hiçbir açıklama da gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem