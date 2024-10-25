Kan Donduran Kadın Cinayeti: Kızının Yanmış Cansız Bedenini Fırında Buldu!

Cinsiyet eşitsizliğiyle beraber kadın cinayetlerindeki artış da dikkat çekerken, son olarak Kanada'nın Halifax kentinde 19 yaşındaki bir kadın akılalmaz bir şekilde öldürüldü. Kentte bulunan perakende mağaza zinciri Walmart'ta çalışan genç kadının cansız bedeni fırında, yanmış olarak bulundu. Gurismran Kaur isimli kadının yanmış bedenini ise aynı mağazada çalışan annesi buldu.

T24'te yer alan habere göre; olayın yaşandığı fırının kilitleme mekanizmasının çalışmadığı öğrenilirken, Hindistan'dan göç etmiş olan genç kadının ailesi yasa boğuldu. Walmart mağazası da ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

İNCELEM SONRASI KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Olayla ilgili soruşturmanın süreceği bildirildi. Nova Scotia İş Güvenliği Departmanı, olayla ilgili soruşturma kapsamında fırın bölümü için "çalışma durdurma" kararı aldı. Polis yetkilileri, olayı "karmaşık bir soruşturma" şeklinde tanımlarken, genç kadının kesin ölüm nedeninin tıbbi inceleme sonuçlarının ardından açıklanacağını duyurdu.

Kaynak: T24