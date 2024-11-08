Kan Donduran Erkek Şiddeti! Kız Arkadaşını 'Saçını Kestirdiği İçin' Öldürmüş

ABD'de yaşayan Carmen Martinez-Silva adlı kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kızı, zanlının annesini "saçını kestirdiği için" öldürdüğünü söyledi.

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Kan Donduran Erkek Şiddeti! Kız Arkadaşını 'Saçını Kestirdiği İçin' Öldürmüş

Dünya genelinde artan kadına şiddet olayları gündemden düşmezken, son olarak ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan kadın cinayeti ülkede yankı uyandırdı. 50 yaşındaki Carmen Martinez-Silva adlı kadın, 3 Kasım Pazar günü evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayete ilişkin kadının 49 yaşındaki erkek arkadaşı Benjamin Garcia tutuklandı.

Garcia, acil yardım merkezini arayanların, "elinde bıçakla orada durduğunu" söylemesi üzerine yakalandı. Polis, olay yerinde Martinez-Silva'yı öldürülmüş, kardeşi Luis Martinez-Silva'yı ise bıçakla hafif yaralanmış olarak buldu.

Kan Donduran Erkek Şiddeti! Kız Arkadaşını 'Saçını Kestirdiği İçin' Öldürmüş - Resim : 1

'SAÇINI KESTİĞİ İÇİN ONU BIÇAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ'

People'ın aktardığına göre Martinez-Silva'nın kızı, polise Garcia'nın annesini saçını kestiği için bıçakladığını söyledi. Kadın, “Carmen saçını kesti, bu da Benjamin'i kızdırdı. Ona saçını kestiği için onu bıçaklayacağını söyledi" dedi. Kızı polise Garcia'nın saç kesimi konusunda tehdit ettiği için annesinin geceyi onun evinde geçirdiğini söyledi.

Garcia "cinayet", "cinayete teşebbüs", "ağırlaştırılmış saldırı" ve "başka bir kişiyi tehlikeye atma" gibi çeşitli suçlardan tutuklu bulunuyor. Mahkeme kayıtlarında Garcia'nın bir savunma yapıp yapmadığı ise belirtilmedi.

Kan Donduran Erkek Şiddeti! Kız Arkadaşını 'Saçını Kestirdiği İçin' Öldürmüş - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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