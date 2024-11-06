Kamala Harris’ten Seçmenlere Oy Kullanma Çağrısı: 'Şansınızı Kaçırmayın'

ABD'de 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutuldu. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı seçimde oy verme işlemi devam ediyor.

Demokrat Parti adayı Kamala Harris, X hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere seslendi. 'Oy kullanma' çağrısında bulunan Kamala Harris, şu ifadeleri kullandı:

'ÖZGÜRLÜK VE ADALET DOLU BİR GELECEK İÇİN...'

"Bugün sadece bazıları için değil; herkes için özgürlük, fırsat ve adalet dolu bir gelecek için oy kullanma şansına sahibiz. Oy verme şansınızı kaçırmayın."

'BU SON ŞANSINIZ'

Harris, bir radyo programına telefonla bağlanarak da seçmenlere seslenmişti. ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum. Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem