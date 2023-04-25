'Kalipso Kralı' Harry Belafonte hayatını kaybetti

Afro-Amerikalı şarkıcıların önünü açan isim olarak bilinen Kalipso kralı Harry Belafonte 96 yaşında hayatını kaybetti.

'Kalipso Kralı' Harry Belafonte hayatını kaybetti

New York doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör Harry Belafonte 96 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isim 1950’li yıllarda çıkardığı “Banana Boat - Day O” şarkısı ile büyük ün kazanmıştı. Şarkı 1988 yapımı Tim Burton filmi Beetlejuice’ta da kullanılmış ve yeni nesillerce Belafonte’nin tanınmasını sağlamıştı.

Manhattan doğumlu ünlü isim çocukluğunun ilk kısmını aile kökenlerinin dayandığı Jamaika’da geçirdi.

Nezaketi ve iyi görünümü ile kariyerinin ilk yıllarında “Kalipso Kralı” olarak anıldı.

Amerika’da ırk temelli ayrımcılığın zirvede olduğu yıllarda birçok lüks gece kulübünde ilk sahne alan siyah Amerikalı oldu.

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