Kale İçeriden Mi Fethedildi? İşte Adım Adım Maduro Operasyonu

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan operasyonuna ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, operasyon aylar öncesinden titizlikle planlandı ve kilit bilgiler içeriden sağlandı.

HER ADIMI TAKİP EDİLDİ

Kaynaklara göre ABD, operasyon hazırlıklarına aylar önce başladı. Maduro’nun korunma düzeni, günlük hareketleri ve sığındığı alanlar adım adım incelendi. Bu süreçte CIA, sahada küçük ancak etkili bir ekip bulundurdu.

EN YAKININDAKİ İSİM BİLGİ VERDİ

Reuters’a konuşan iki ayrı kaynak, Maduro’ya yakın bir ismin CIA için çalıştığını ve operasyon günü Devlet Başkanı’nın kesin konumunu bildirmek üzere hazır beklediğini söyledi. Bu bilgi, operasyonun kritik anını mümkün kılan unsur olarak değerlendiriliyor. Askeri hazırlıklar da eş zamanlı olarak yürütüldü. ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi Delta Force, Maduro’nun sığınağının birebir kopyasını inşa etti. Ekipler, güçlü şekilde korunan yapıya nasıl girileceğini defalarca prova etti.

BÜYÜK YIĞINAK YAPILDI

Operasyon öncesinde Karayipler’de dikkat çekmeden geniş çaplı bir askeri yığınak yapıldı. Bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve 10’dan fazla F-35 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Toplamda 15 binden fazla asker, resmi kayıtlarda “uyuşturucu ile mücadele operasyonları” kapsamında bölgeye gönderildi. Kaynaklar, planın Washington’da da aylar boyunca masada olduğunu aktardı. Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Başkanı John Ratcliffe’in düzenli toplantılar yaptığı, sürecin doğrudan başkana raporlandığı belirtildi.

Pentagon’un operasyon öncesinde yakıt ikmal tankerleri, insansız hava araçları ve elektronik harp uçaklarını bölgeye sessizce konuşlandırdığı ifade edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından Trump’ın operasyonu dört gün önce onayladığı, süreci Florida’daki Mar-a-Lago konutundan canlı takip ettiği kaydedildi.

