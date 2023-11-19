Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu

23 yaşındaki güzel, iletişim alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çalışmaya başladı. Yapımcı ve editör olarak çalışmayı seven genç kadın anksiyete krizleri geçirdiği için “Zihnini Anla” isimli bir proje başlattığını da açıkladı. Bu proje ile birlikte insanlara akıl sağlığının öneminin öğretilmesi de amaçlanıyor.