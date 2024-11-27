Kainat Güzelinin Başını O Şarkı Yaktı: Tacı Geri mi Alınacak?
2024 Kainat Güzeli seçilen Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, söylediği bir şarkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ırkçılıkla suçladıkları Theilvig'in tacının geri alınmasını istiyor.
2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, TikTok'ta Jay-Z'nin "Empire State of Mind" şarkısını söylediği bir video nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Videoda, şarkının ırkçı bir hakaret olarak kabul edilen "Nigga" kelimesini içeren kısmını söylemesi, özellikle sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar, bu davranışın duyarsız olduğunu belirterek Theilvig’in özür dilemesi ve ünvanının geri alınması çağrısında bulundu.
Kelime, tarihsel olarak siyah insanlara karşı ayrımcılık ve dışlama için kullanıldığından, günümüzde hassas bir konu olarak değerlendiriliyor. Ancak Theilvig ya da Kainat Güzellik Yarışması organizasyonlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Victoria Kjaer Theilvig, 16 Kasım'da Meksiko’da düzenlenen ve 120 katılımcının yer aldığı yarışmada birinci seçilerek 73. Kainat Güzeli olmuştu.