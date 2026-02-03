Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam Kaddafi Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya’nın Zintan kentinde yaşanan silahlı saldırıda öldürüldü. Olay, ülkede yeniden tırmanan güvenlik krizinin ortasında meydana geldi. Seyfülislam Kaddafi’nin danışmanı Abdullah İslam, Kaddafi’nin Zintan’da 444. Tugay ile yaşanan çatışmalar sırasında öldüğünü doğruladı. Saldırının hedefli bir suikast olup olmadığına ilişkin resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İSMİ GEÇEN TUGAYDAN YALANLAMA

Gazeteci Nevzat Çiçek’in aktardığı bilgilere göre, adı olayla anılan 444. Tugay, saldırıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Tugaydan yapılan açıklamada, "Seyfülislam Kaddafi’yi takip etmemiz ya da hedef almamız yönünde tarafımıza iletilmiş herhangi bir talimat bulunmamaktadır" denildi. Libya makamlarından olayın ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi