Kaçırıldı, tecavüze uğradı, hapsedildi: 14 yıl sonra kaçmayı başardı, vahşet ortaya çıktı!

PASLI KAFATASI BULUNDU

Ekaterina B., Cheskidov'un 2011 yılında ise Oksana adlı başka bir kadını kaçırdığını ve öldürdüğünü söyledi. Rusya Soruşturma Komitesi'nin verilerine göre Cheskidov, cesedi parçaladı ve kalıntıları da evin bodrumunda kaynattı. Yerel haberlere göre, evde 'kemikler ve üzerinde pas izleri olan bir kafatası' bulundu.