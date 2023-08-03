Kaçırıldı, tecavüze uğradı, hapsedildi: 14 yıl sonra kaçmayı başardı, vahşet ortaya çıktı!
Rusya'da yaşanan bir olay herkesi dehşete düşürdü. 19 yaşında kaçırılan Ekaterina B. isimli kadın 14 yıl sonra kendini hapseden ve istismar eden Vladimir Cheskidov'den kaçabildi.
Rusya'nın Çelyabinsk kentinde, Ekaterina B. isimli kadın 19 yaşında kaçırıldığını ve 14 yıldır alıkonulduğu evde defalarca cinsel saldırıya uğradığını anlattı. 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov'un kendisini 2009 yılında kaçırdığını söyleyen kadın, 19 yaşından bu yana bir evde hapsedildiğini aktardı.
PASLI KAFATASI BULUNDU
Ekaterina B., Cheskidov'un 2011 yılında ise Oksana adlı başka bir kadını kaçırdığını ve öldürdüğünü söyledi. Rusya Soruşturma Komitesi'nin verilerine göre Cheskidov, cesedi parçaladı ve kalıntıları da evin bodrumunda kaynattı. Yerel haberlere göre, evde 'kemikler ve üzerinde pas izleri olan bir kafatası' bulundu.
14 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZ KARDEŞİYLE İLETİŞİM KURDU
"Bütün bu süreçte bana işkence etti ve 1000'den fazla kez cinsel saldırıda bulundu" diyen Ekaterina B., saldırganın annesiyle beraber yaşadığı evde tutsak olduğunu anlattı. 'Her şeyden haberdar' olduğu belirtilen anne Valentina’nın da gözaltına alındığı aktarıldı.
Polis, adamın sarhoş olduğu sırada annesinin ambulans çağırdığını ve Ekaterina B.’nın bu sırada kaçmayı başardığını duyurdu. Evden kaçan kadın, 14 yıldır görmediği kız kardeşine ulaştı ve daha sonra polisi aradı.